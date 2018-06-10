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Согласно последним исследованиям японских ученых, передает РИА "Новости", слишком непродолжительный и слишком долгий сон повышает риск развития деменции и преждевременной смерти у людей старше шестидесяти лет.

Данный вывод был сделан по итогам десятилетнего наблюдения за 1517 людьми. В этот период у 294 добровольцев была диагностирована деменция, а 282 человека скончались. Оказалось, показатели заболеваемости деменцией и смертности выше у тех, кто спал менее пяти часов или более десяти часов в сутки, по сравнению с теми, кто спал от 5-6 до 9 часов.

К слову сказать, ранее финские специалисты доказали, что сон больше или меньше 7-7,5 часа в сутки существенно повышает риск рака легких и слабоумия. Специалисты из Университета Восточной Финляндии проанализировали данные 2682 мужчин. На момент начала исследования участникам было от 42 до 60 лет. Исследование продолжалось 20 лет.

Ученые обнаружили: сон меньше либо больше 7,5 часа в сутки был связан с высоким риском рака легких. Судя по всему, недостаток и избыток сна вызывают воспаление и нарушают процесс выработки гормона мелатонина, регулирующего сон, что приводит к росту опухоли. Кроме того, при недостатке сна увеличивается концентрация меди в крови. Это тоже повышает вероятность развития рака.

Еще специалисты установили: нарушения сна увеличивали риск деменции в 1,5 раза. По словам исследователей, дело в бета-амилоидном белке, который накапливается в мозге. Из-за скоплений белка начинается воспаление, уменьшается часть мозга, связанная с памятью, и клетки мозга не могут восстанавливаться.

Источник: meddaily.ru

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