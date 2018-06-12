Наука |

По словам сотрудников Университета Колорадо, инъекции пробиотика могут сделать мозг устойчивым к стрессу и депрессии. К такому выводу ученые пришли в ходе исследований на грызунах. Эффект оказался даже сильнее, чем ожидалось. Специалисты надеются, что их выводы помогут разработать вакцину от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), тревоги и депрессии у людей.

Предыдущие исследования показали: травма, болезнь или хирургическая операция делают определенные области мозга чувствительнее к стрессу. Из-за этого в будущем в стрессовых ситуациях возникает воспалительный ответ, что увеличивает риск расстройств настроения и когнитивных нарушений. Бактерии Mycobacterium vaccae повышают устойчивость мозга к стрессу, пишет The Daily Mail.

Ранее исследователи провели эксперимент. Мышам вводили Mycobacterium vaccae. После их оставляли на 19 дней с крупным и агрессивным самцом. Благодаря инъекции мыши меньше тревожились, а также реже сталкивались с колитом и воспалением периферических тканей. Затем специалисты решили выяснить, как именно Mycobacterium vaccae влияют на мозг.

Самцам крыс три раза вводили бактерии. Это приводило к повышению в гиппокампе (области мозга, связанной с когнитивными функциями, страхом и тревогой) уровня противовоспалительного белка интерлейкина-4. Эффект был заметен через 8 дней после третьей инъекции.

В состоянии стресса у животных, которым вводили бактерии, оказались ниже уровни белка HMGB1, увеличивающего риск воспаления в мозге. Также у них был выше уровень экспрессии гена CD200R1. Данный ген кодирует белок, подавляющий воспалительный ответ глиальных клеток мозга. Кроме того, инъекции снижали у крыс тревожность.

Источник: meddaily.ru

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download