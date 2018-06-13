Наука |

По данным сотрудников Венского университета, употребление фруктового сока за завтраком существенно увеличивает риск появления избыточного веса или даже ожирения у детей. Участники исследования, выпивавшие утром стакан фруктового сока, в 1,5 раза чаще имели избыточный вес по сравнению с теми, кто не пил сок с утра, рассказывает The Daily Mail.

В исследовании приняли участие 650 детей. Специалисты узнали, как дети завтракали. Также ученые оценивали рост и вес добровольцев. Примерно 29% детей имели избыточный вес или ожирение. Фруктовый сок по утрам повышал вероятность наличия избыточного веса и ожирения. Участники, которые пили воду за завтраком, имели избыточный вес на 40% реже. По словам исследователей, дело в том, что фруктовые соки нередко содержат много сахара и калорий.

Кроме того, ученые выяснили: только 4 из каждых 10 детей ежедневно завтракали. Около трети добровольцев принимали пищу с утра меньше 5 раз в неделю, и треть участников не завтракала. Пропуск завтрака тоже был связан с набором веса, так как дети, которые не ели с утра, чаще перекусывали в течение дня. Эксперты говорят, что вместо сока детям следует давать фрукты.

Источник: meddaily.ru

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download