Элис Робертс, профессор анатомии и антропологии Бристольского университета, считает, что в будущем внешность женщин может претерпеть сильные изменения, передает "Новости Mail.RU". Причина - целесообразность данных изменений. К примеру, у современных женщин есть ряд недостатков - кожа, уши, легкие, отсутствие сумки для вынашивания потомства.

Anatomical oddity - join me on Wednesday evening, @BBCFOUR as I attempt to design the #perfectbody! pic.twitter.com/cAWRFU47eO