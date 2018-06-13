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Элис Робертс, профессор анатомии и антропологии Бристольского университета, считает, что в будущем внешность женщин может претерпеть сильные изменения, передает "Новости Mail.RU". Причина - целесообразность данных изменений. К примеру, у современных женщин есть ряд недостатков - кожа, уши, легкие, отсутствие сумки для вынашивания потомства.

Anatomical oddity - join me on Wednesday evening, @BBCFOUR as I attempt to design the #perfectbody! pic.twitter.com/cAWRFU47eO — Prof Alice Roberts (@theAliceRoberts) June 10, 2018

В частности, кожа человека подвержена вредоносному воздействию ультрафиолета. С этой точки зрения, кожа лягушек могла бы стать лучшей альтернативой. Легкие человека также вызвали вопросы у эксперта. Воздушные мешки птиц представляют собой более совершенную систему за счет способности избавляться от углекислого газа.

Женщинам пригодятся уши летучих мышей и сумка для вынашивания потомства, как у кенгуру. Была построена трехмерная модель идеальной женщины будущего. Эксперт признает, увиденное изображение шокировало ее.

Источник: meddaily.ru

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download