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Исследователи из Университета Суссекса обнаружили неожиданный эффект от употребления кислых напитков. Оказывается, после принятия коктейля с кислым вкусом, человек становится более склонным к риску, если дело касается азартных игр. Дело в том, что кислый вкус ассоциируется с опасностью. Это заставляет людей играть дольше и делать крупные ставки, рассказывает The Daily Mail.

В эксперименте приняли участие 168 человек. Ученые попросили добровольцев надувать виртуальный воздушный шар с помощью кнопки. Выигрыш рос с числом нажатий на кнопку. Однако шар мог лопнуть в любой момент. Во время испытания специалисты предлагали участникам разные напитки.

Ученые выяснили: добровольцы, которые во время эксперимента попробовали кислый напиток, рисковали на 40% чаще других. Сладкий напиток и коктейль со вкусом белковых продуктов (умами), наоборот, делали людей более острожными. Кислый напиток помог участникам заработать в среднем больше денег. Но их воздушные шары лопались чаще, чем у добровольцев, которые пили коктейли с другим вкусом.

Источник: meddaily.ru

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