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По словам диетологов, даже самая строгая диета может перестать работать. Дело в том, что через некоторое время организм привыкает к небольшому количеству калорий, поступающих с пищей, и переходит в режим голодания. В таком состоянии человек прекращает терять вес. В этом случаем может помочь кратковременное нарушение диеты, сообщает The Deccan Chronicle.

Исследователи выяснили, что люди, раз в неделю отклоняющиеся от привычной диеты, теряли такое же количество лишнего веса, как и те, кто строго придерживался режима питания. Ученые отмечают: не стоит слишком часто нарушать диету. Кроме того, лучше употреблять вкусные, но не слишком калорийные блюда.

Недавно специалисты обнаружили: чтобы похудеть, необходимо обладать определенной структурой мозга. Люди, у которых две области в передней части мозга больше по объему, предпочитают более здоровую пищу. Ученые проанализировали данные двух исследований с участием в общей сложности 78 женщин и 45 мужчин.

В ходе первого исследования участников просили выбирать продукты питания по их вкусу, пользе либо так же, как обычно. Во втором исследовании добровольцев просили противостоять тяге к калорийным продуктам. Участникам обоих исследований делали магнитно-резонансную томографию (МРТ). Исследователи обнаружили: людям с большими объемами дорсолатеральной и вентромедиальной префронтальной коры было проще себя контролировать. Также они чаще выбирали здоровую пищу.

Источник: meddaily.ru

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