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Специалисты из Массачусетской больницы общего профиля установили: из-за недосыпания у подростков увеличивается масса жировой ткани и повышается кровяное давление. Это говорит о том, что у них растет риск сердечно-сосудистых заболеваний, рассказывает The Daily Mail.

В исследовании приняли участие 829 подростков. Добровольцы в течение 7-10 дней носили устройства, следившие за их сном и активностью. Также специалисты оценивали факторы риска болезней сердца, инсульта и диабета. Они измеряли окружность талии участников, артериальное давление, уровень холестерина и степень устойчивости к инсулину.

50% подростков спали минимум 7,4 часа в сутки. Всего 2% спали 8 или 9 часов в сутки (в соответствии с возрастными рекомендациями). У большинства участников эффективность сна оказалась низкой. Большая продолжительность и высокая эффективность сна были связаны с более низким кровяным давлением, уровнем холестерина, меньшим обхватом талии и количеством жировых отложений.

Источник: meddaily.ru

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