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Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили и описали останки ископаемого животного, обитавшего в океане сотни миллионов лет назад.

Ученые решили назвать его Obamus coronatus, отмечая страсть бывшего президента Барака Обамы к науке. Живший порядка 580 млн лет назад организм был похож на диск диаметром 0,5-2 сантиметра, и имел расходящиеся спиралевидные борозды на своей поверхности. Ученые считают, что этот организм не имел возможности передвигаться, а сидел неподвижно на дне океана.

Второй ранее не известный организм, чьи останки были обнаружены, был назван Attenborites janeae в честь британского натуралиста и телеведущего Дэвида Аттенборо. Ученые считают, что найденные организмы были одними из первых, обитавшими на нашей планете. Их отпечатки были найдены в хорошо сохранившихся осадочных породах в горах на юге Австралии.

Исследование с описанием останков опубликовано в журнале Australian Journal of Earth Sciences.