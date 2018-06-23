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Это новый тренд в диетологии. Как отмечает Mamamia, согласно диете, предлагается в течение трех дней есть только мясо, тунец, вареные яйца, грейпфрут и сельдерей. Из напитков разрешается употреблять черный кофе и чай. Авторы рациона обещают, что вы потеряете примерно пять килограммов меньше чем за неделю.

Итак, минус 4,5 килограмма за три дня - реальность. Снижение веса происходит за счет урезания калорийности (1200 калорий) и насыщения рациона белком. При этом процент углеводов и жиров сокращается. После трех дней урезанной калорийности можно до конца недели перейти на здоровое питание без контроля калорийности. Далее цикл повторяется, пока не будет достигнут желаемый результат.

В принципе, снижение веса в темпе 1 килограмм в неделю безопасно. Но вряд ли человек сможет за три дня уменьшить жировую прослойку. Скорее всего, у него сократятся объемы воды и мышечной массы, говорят независимые эксперты. Это означает, что после отмены диеты есть высокий риск набора веса. Также специалисты предупреждают о развитии дефицита важных веществ вследствие урезания рациона. В частности, будет отмечаться нехватка клетчатки, железа, кальция. Плюс, подобный рацион может быть опасен для лиц со сниженным уровнем сахара, гипотоников и людей с анемией.

Источник: meddaily.ru

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