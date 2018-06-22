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По словам сотрудников Университетского колледжа Лондона, привычка заедать негативные эмоции формируется в процессе воспитания. Исследование показало, что гены здесь не при чем. Специалисты проанализировали данные 197 пар монозиготных (100% общих генов) и дизиготных (примерно 50% общих генов) близнецов в возрасте четырех лет.

Родителей участников спросили, ели ли их дети больше или меньше, чем обычно, под влиянием разных чувств и эмоций. Также ученые выяснили, похожи ли были близнецы в этом плане. Специалисты пришли к выводу: 71% различий в склонности детей к заеданию негативных эмоций можно было объяснить влиянием факторов окружающей среды, таких как дом и семья, рассказывает The Daily Mail.

Большая часть остальных различий оказалась связана с индивидуальными переживаниями детей. Так, судя по всему, привычка переедать или недоедать из-за грусти и тревоги появляется в раннем детстве. К перееданию либо потере аппетита могут привести, например, стресс, испытанный за обеденным столом, или особенности питания в семье.

Источник: meddaily.ru

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