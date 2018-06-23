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Медики выступили против татуировок. По их словам, татуировки грозят не только инфекциями, но и травмированием мышечной ткани, передает "Ридус". Речь идет о повышенном риске хронического воспаления мышц у лиц с ослабленным иммунитетом, пишет Meddaily.ru.

Исследования показали: иммунные клетки могут связываться и переносить частицы краски в разные части тела, включая лимфатические узлы. При большом скоплении эти частицы провоцируют воспаление и даже образование раковых опухолей. Эксперты приводят в пример случай 31-летней шотландки, которая в 2016 году сделала себе татуировку.

Через два года женщина решила сделать новую татуировку на ноге, но спустя неделю развилась сильная боль в бедре и колене. Обезболивающие средства не помогали. При этом, как стало известно, несколько лет назад женщина перенесла операцию по пересадке легких и постоянно принимала средства, подавляющие иммунитет.

Из-за этого частицы краски не остались в коже, а стали распространяться по телу. Они скопились в мышечной ткани, вызвав боли и слабость в ногах. Женщине была прописана физиотерапия, однако полностью избавиться от болевых ощущений удалось только через три года.

Фото из Flickr/Glênia Dantas