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Исследователи из Германии проанализировали данные сотни исследований и пришли к выводу, что стресс способен вызвать развитие таких заболеваний, как глаукома и нейропатия зрительного нерва. А они, в свою очередь, могут привести к потери зрения, рассказывает Medical News Today.

Ученые отмечают, что медикам необходимо обращать внимание на психологическое состояние пациентов с глазными болезнями. Ведь стресс может спровоцировать развитие опасных осложнений. Авторы исследования советуют людям уделять больше времени отдыху и заниматься спортом. Это поможет снизить уровень стресса.

А исследователи из Исландии недавно оценили состояние здоровья 106000 человек с диагностированным стрессовым расстройством. Оказалось, что аутоиммунные заболевания среди этих людей встречались гораздо чаще, чем среди остальных. Таким образом, стресс может существенно повлиять на работу иммунной системы.

Источник: meddaily.ru

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