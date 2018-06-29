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Новое исследование, проведенное в Великобритании, показало, что слишком низкий вес увеличивает риск развития рака груди у женщин до менопаузы. Наибольшему риску подвержены девушки с недостаточным весом в возрасте от 18 до 24 лет. Исследователи подчеркивают, что женщинам не стоит набирать вес, чтобы защититься от рака, ведь ожирение также связано с целым рядом заболеваний, сообщает The Daily Mail.

Специалисты проанализировали данные 19 исследований, в которых изучалась связь между Индексом массы тела (ИМТ) и риском развития рака молочной железы. В исследованиях приняли участие в общей сложности 758592 женщины. Менопауза у участниц еще не наступила. ИМТ представительниц прекрасного пола измеряли в возрасте от 18 до 24, от 25 до 34, от 35 до 44 и от 45 до 54 лет. Примерно за 9 лет рак груди развился у 13082 участниц.

Исследователи пришли к выводу, что слишком низкий ИМТ повышал у женщин вероятность развития рака молочной железы. Ученые пока не знают, с чем это связано. Однако предыдущие исследования показали: ожирение у женщин в постменопаузе вызывает повышение уровня эстрогена. Из-за этого может развиться рак груди. Между тем, женщин, у которых менопауза еще не наступила, высокий эстроген может защищать от рака молочной железы.

Источник: meddaily.ru

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