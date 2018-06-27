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Ученые вывели крыс с алкогольной зависимостью, чтобы понять, почему некоторые считают водку вкуснее сахара, пишет "Федеральное агентство новостей". Суть в нарушении работы нейронной цепи, связанной с изменениями в предпочтениях.

В рамках эксперимента крысы с алкогольной зависимостью отдавали предпочтение водке, а не сладкой воде. Более детальный анализ показал: крысы становились алкоголиками из-за блокировки гена GAT-3. В свою очередь, его активизация помогла избавить животных от пагубной зависимости.

В свою очередь, сотрудники Техасского Университета протестировали новое средство против алкогольной зависимости. Препарату удалось полностью подавить тягу к алкоголю у крыс и червей. Это выделяет его на фоне других экспериментальных средств против алкоголизма, которые действуют слабо и имеют множество побочных эффектов.

Новый препарат - JVW-1034 - блокирует сигма-рецепторы, которые считаются главным источником формирования наркотической зависимости. Именно с ними соединяются молекулы кокаина и опиатов. Применение JVW-1034 позволило сократить долю спирта, потребляемого грызунами с алкогольной зависимостью, на 30%. И произошло это практически сразу после начала приема JVW-1034.

Источник: meddaily.ru

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