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По данным ученых из Венского университета, дети, у которых указательный палец короче безымянного, более эгоистичны. Они, судя по всему, реже делятся своими игрушками. Известно, что если указательный палец короче безымянного, значит, в утробе матери человек подвергался воздействию высоких уровней тестостерона. Ранее это уже связывали с агрессивностью.

В эксперименте приняли участие 45 детей в возрасте от 6 до 9 лет, рассказывает The Daily Mail. Специалисты оценили длину пальцев добровольцев. Также детей попросили назвать своих лучших друзей в классе. Добровольцев поставили в пары со сверстниками, друзьями, либо они участвовали одни.

Детям предлагали наклейки. Они могли поделиться со сверстниками или оставить все себе. В парах участники делились гораздо чаще по сравнению с тем, когда участвовали одни. Однако также исследователи выяснили: дети, у которых указательный палец был короче безымянного, значительно реже делились наклейками. Кто именно был с детьми в паре, роли не играло.

Источник: meddaily.ru

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