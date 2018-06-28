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Технический университет Мюнхена представил новую методику неинвазивной (нетравматичной) диагностики различных недугов. Как передает "МИР24", ставка делается на сенсоры, созданные в виде желатиновых конфет. Такие сенсоры могут отслеживать важные показатели работы мозга и сердца.

В принципе, микроскопические сенсоры не являются чем-то революционным. Однако стандартные жесткие сенсоры могут навредить тканям тела или вызвать воспалительные процессы при попадании внутрь. Поэтому немецкие ученые решили создать мягкую оболочку. Для этого они использовали желатин.

Сама конфета-сенсор создавалась на трехмерном принтере. Получилось мощное диагностическое оружие, которое способно фиксировать ритм сердцебиения, сигналы головного мозга, активность мышечных клеток. В перспективе конфеты-сенсоры можно превратить в кардиостимуляторы, говорят эксперты.

Источник: meddaily.ru

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