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Серотонин известен как гормон радости. Однако его профицит может привести к серьезным проблемам, предупреждают медики. Они говорят о серотониновом синдроме. К его симптомам относятся: нездоровое эмоциональное возбуждение, панические атаки, повышенная тревожность, галлюцинации, пишет "Правда.RU".

Причина - нарушение работы головного мозга. Серотонин влияет, в частности, и на вегетативную нервную систему, контролирующую работу различных органов и систем организма. Как результат, возможно онемение конечностей, тошнота, мигрени, чрезмерное потоотделение, рвота, сухость слизистых оболочек, диарея, а также ухудшение дыхания.

Из-за избытка серотонина возникает также легкий тремор рук или ног, приступы, схожие с эпилептическими, непроизвольные движения глаз, ухудшение речи. По словам специалистов, избыток серотонина в теле возможен на фоне злоупотребления антидепрессантами, наркотическими веществами, при сочетании лекарственных препаратов.

Источник: meddaily.ru

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