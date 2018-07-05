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Наверняка, с вами бывало такое, что вы на отдыхе чувствуете себя, как на войне, потому что приходится отбиваться от постоянных атак кровососов, в то время, как ваши собеседники сидят спокойно, без единого укуса. Так почему же в одном месте комары могут по - разному реагировать на людей - одни их привлекают, а другие совсем не интересуют.

В данном материале вы узнаете все секреты выбора кровопийц. Существует мнение, что предпочтение для комаров - это обыкновенная фантазия человека, который не переносит насекомых.

Но многие специалисты проводили исследования, которые показали, что определенные предпочтения комаров по отношению к людям - это совсем не плод воображения. Выбор может быть обусловлен несколькими факторами.

Номер один - это цвет одежды. Оказалось, что комары очень внимательно, так сказать, следят за модой. Их внимание привлекает одежда определенного цвета. Чаще всего москиты летят на темную одежду, а классические темные цвета всегда в моде.

Также комары обращают свое внимание на то, насколько человек активно двигается и жестикулирует руками. Поэтому вы не отгоняете насекомых, а, наоборот, активно концентрируете их внимание на себе.

Для самок комаров навигацией служит температура тела, а именно его тепло. С помощью чувствительных органов москиты могут улавливать даже самую минимальную разницу в температуре человеческого тела, наиболее привлекательным для комаров будет человек, у которого температура тела выше, чем у всех остальных.

Таким образом, например, если вы решили в летний вечер позаниматься на свежем воздухе, то будьте готовы к атаке комаров. Но в зону риска нападения комаров попадают не только те, кто имеет высокую температуру тела, но еще и беременные женщины, у которых температура выше, чем обычно.

Также внимание комаров привлекает углекислый газ, которые они находят с помощью специального органа, который находится рядом с хоботком. Они могут учуять газ на расстоянии 50 метров. Тут важную роль играет дыхание человека. Ведь все мы выдыхаем углекислый газ во время естественного процесса дыхания, только кто - то меньше, а кто - то больше.

Таким образом, например, женщина, которая находится в положении содержит на 21% углекислого газа больше, чем остальные люди. Кстати, дети будут привлекать внимание комаров гораздо меньше, потому что выдыхают углекислого газа меньше, чем взрослый человек.

Источник: medpulse.ru

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