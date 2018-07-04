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Американская кардиологическая ассоциация предупреждает: даже молодой организм не способен без последствий пережить вечеринки с изобилием алкоголя, особенно если они проходят чаще раза в месяц, пишут "Известия". Был проведен анализ данных 4710 человек в возрасте от 18 до 45 лет.

Ученых интересовала частота потребления алкоголя в неумеренных количествах. Учитывалось потребление более пяти порций алкоголя подряд у мужчин и более четырех - у женщин. Одна порция была эквивалентна 350 миллилитрам пива, 100 миллилитрам вина или 40 миллилитрам крепких спиртных напитков.

Оказалось, у мужчин, иногда позволявших себе выпить больше безопасной нормы, было повышено кровяное давление и уровень холестерина, а у женщин - уровень сахара в крови. Подобная закономерность особенно заметна у тех, кто злоупотреблял алкоголем в среднем больше раза в месяц.

Источник: meddaily.ru

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download