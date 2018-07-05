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Известно о пользе физической активности. Однако, по словам медиков, как правило, говорится об аэробных упражнениях. Они полезны для сердца и легких.

Между тем, силовые упражнения показаны минимум дважды в неделю, передает BBC. Причем, с одной стороны, можно заниматься с отягощениями в зале. А с другой стороны, аналогичный эффект будут производить занятия теннисом или танцами.

Врачи советуют обратить внимание на игры с мячом, теннис, танцы, скандинавскую ходьбу с палками, силовые упражнения (с отягощением, резиновыми жгутами или собственным весом). В свою очередь, йога, китайская гимнастика тайчи и велосипед позитивно сказываются на состоянии костей, мышц и развивают равновесие. Согласно статистике, только каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина выполняют правильные упражнения в должном объеме для поддержания силы и здоровья.

Баланс мышечной силы и крепких костей может реально улучшить состояние человека по мере его старения, во время беременности, менопаузы, на момент начала какого-либо заболевания, восстановления после госпитализации и снизить риск ранней смерти.

Как правило, пик мышечной и костной массы достигает в 30 лет. Более взрослым людям требуется ее поддерживать. Правда, людям с остеопорозом рекомендовано с осторожностью подходить к тренировкам. В целом взрослому человеку требуется минимум 150 минут умеренной аэробной активности в неделю и упражнения на силу для проработки всех основных мышц минимум два раза в неделю.

Источник: meddaily.ru

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