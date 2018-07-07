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Исследователи из США проанализировали данные 1532 человек и пришли к выводу, что хроническое воспаление, выявленное в среднем возрасте, может являться причиной деменции у пожилых людей. Хроническое воспаление способствует нарушению связей между нейронами, рассказывает Medical News Today.

На риск возникновения хронического воспаления оказывал влияние уровень С-реактивного белка. Это соединение вырабатывается в печени. Если концентрация белка превышала три миллиграмма на литр, то у участников наблюдались признаки воспаления. Специалисты отмечают, что на сегодняшний день нет эффективных методов лечения нейродегенеративных заболеваний, а вот ослабить воспаление возможно.

А сотрудники Университета Алабамы недавно связали подагру с деменцией. Подагра - метаболическое расстройство, при котором происходит накопление в суставах и разных тканях тела кристаллов уратов в форме моноурата натрия или мочевой кислоты, что провоцирует воспаление и боль.

Ученые проанализировали данные 1,23 миллиона человек. 65 325 добровольцев страдали от деменции. Специалисты обнаружили, что у людей с подагрой риск развития деменции был повышен на 17-20%. Исследователи учли факторы, которые могли повлиять на результаты. Существеннее всего подагра увеличивала вероятность слабоумия у женщин, людей, которые были старше, и тех, кто имел много других заболеваний.

Источник: meddaily.ru

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