Наука |

Сегодня многие люди страдают от одиночества. Некоторые считают, что ритм современной жизни усиливает ощущение одиночества. Однако специалисты из Великобритании выяснили: за чувство одиночества во многом отвечают гены, рассказывает The Daily Mail.

Сотрудники Кембриджского университета изучили структуру ДНК 452302 человек. Участники ответили на ряд вопросов о личной жизни. Добровольцы рассказали, как часто видятся с семьей и близкими людьми, а также о том, часто ли они чувствуют, что могут довериться другому человеку.

Как оказалось, то, насколько одинок человек, отчасти определяется его генами. Исследователи также обнаружили: чувство одиночество на генетическом уровне связано с Индексом массы тела. Снизив вес, можно стать менее одиноким. Помимо 15 генетических участков, связанных с одиночеством, ученые нашли еще несколько зон, отвечающих за религиозность и любовь к занятиям спортом.

Источник: meddaily.ru

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download