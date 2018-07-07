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Перед важными событиями многие люди испытывают стресс, что отражается на их настроении. Американские исследователи выяснили: утренний настрой влияет на когнитивные способности человека на протяжении всего дня. Ожидание тяжелых испытаний вызывало стресс, даже если неприятных событий в течение дня не происходило, пишет The Daily Mail.

Специалисты опросили 240 человек. Возраст участников варьировался от 25 до 65 лет. Каждый вечер и каждое утро добровольцев расспрашивали о том, чего они ожидали от будущего дня. В течение двух недель участники заполняли тесты, предназначенные для оценки уровня стресса, и выполняли задания, позволяющие оценить работу памяти.

Оказалось, что от утренних ожиданий напрямую зависел не только уровень стресса в течение дня, но и то, как хорошо добровольцам удавалось выполнять задания на память. Ученые предлагают создать приложение для смартфона, которое могло бы улучшать настроение людей после пробуждения. Это поможет сохранить здоровье и эффективнее работать.

Источник: meddaily.ru

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