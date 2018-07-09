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Многие раковые больные в странах с легализованной медицинской марихуаной обращаются к растительному наркотику для контроля хронической боли. Однако исследования говорят: нет оснований полагать, что марихуана уменьшает хронические боли не у раковых больных, передает Xinhua.

Сотрудники Университета Нового Южного Уэльса в течение четырех лет наблюдали более чем за 1500 пациентами, употреблявшими марихуану, страдающими от боли, повышенной тревожности. Также была контрольная группа, не употреблявшая марихуану. Оказалось, пациентам с хронической болью медики были вынуждены назначить опиоидные обезболивающие, несмотря на заверения о чудодейственном эффекте марихуаны.

А согласно другому исследованию, марихуана делает человека более восприимчивым к боли. Людям, употребляющим данный наркотик, требуется больше опиоидных обезболивающих, а сама боль ощущается острее. Данные выводы сделаны после обследования примерно 260 человек, попавших в ДТП и лечившихся в клиниках Колорадо и Техаса. Из них 21% недавно употребляли марихуану (иногда ее следы находили в моче), 6% употребляли ежедневно или почти каждый день.

Около 9% пациентов принимали и другие наркотики, включая амфетамины, барбитураты, бензодиазепины, кокаин и опиаты. Пациенты, употреблявшие марихуану, но не другие наркотики, в день принимали по 7,6 миллиграмма опиоидных обезболивающих. Для сравнения: люди, не употреблявшие наркотики, принимали по 5,6 миллиграмма. У первой группы при этом оценка остроты боли по шкале от 0 до 10 составляла 4,9, а у второй - 4,2.

Фото из Flickr/max_4_ganja