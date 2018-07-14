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Галстук является частью дресс-кода во многих компаниях. Однако специалисты из Германии выяснили, что носить галстук вредно. Он нарушает кровоснабжение головного мозга. Это, в свою очередь, отражается на работоспособности сотрудников, рассказывает The Daily Mail.

Для участия в исследовании ученые пригласили 30 молодых мужчин. Половине участников сделали магнитно-резонансную томографию, когда те были в галстуке. Остальным провели то же обследование, но без этого аксессуара. Оказалось, что при ношении галстука кровообращение в мозге существенно ухудшалось.

Кроме того, исследователи отметили: многие компании заставляют своих сотрудников носить галстук и рубашку с воротом, что только усугубляет ситуацию. По словам ученых, галстук пережимает яремные вены и сонные артерии. Именно поэтому мозг при ношении галстука страдает.

Источник: meddaily.ru

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