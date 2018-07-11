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Специалисты из США обнаружили, что около трети людей, страдающих от тревоги и депрессии, склонны к прогрессирующим сердечным заболеваниям. Кроме того, депрессия и тревога часто остаются незамеченными и, соответственно, невылеченными у людей с сердечной недостаточностью, передает The Deccan Chronicle.

В ходе исследования ученые установили: у трети людей с сердечной недостаточностью был повышен уровень депрессии. 19% соответствовали диагностическим критериям клинической депрессии или других депрессивных расстройств. Еще исследователи выяснили, что в остальном здоровые люди с легкой депрессией имеют высокий риск развития сердечной недостаточности.

По словам экспертов, людям с сердечной недостаточностью, страдающим от депрессии и тревоги, трудно соблюдать рекомендованную диету, следовать рекомендациям, касающимся физической активности и приема лекарств. Также депрессия связана с метаболическими изменениями, в том числе повышением уровня воспалительных маркеров. Ученые считают, что необходимы дальнейшие исследования.

Источник: meddaily.ru

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