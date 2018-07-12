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В пятницу, 13 июля, произойдет частичное затмение Солнца. Луна закроет третью часть светила. Затмение начнется в 04:48 на восходе Солнца в юго-западной части Индийского океана, а завершится в 07:14 между Новой Зеландией и Антарктидой.

Правда, латвийцы наблюдать его не смогут: это солнечное затмение будет видно лишь в Тасмании, частично в Австралии и Новой Зеландии (на юге этих стран) и еще в восточной части Антарктиды, пишет "Главред".

Солнечное затмение 13 июля 2018: чем грозит

Во время солнечного затмения люди часто жалуются на головные и сердечные боли, скачки давления, а также обострения хронических заболеваний. Людям, которые знают за собой подобные слабости, стоит подготовиться к этому заранее: провести нужные процедуры и запастись необходимыми лекарствами.

В дни затмений – любых – традиционно не стоит начинать новые проекты, затевать масштабные дела и планировать путешествия. В это время нужно следить за своими эмоциями – не выплескивать их через край, не затевать ссор и разборок. А главное помнить: "Чтобы найти общий язык – свой нужно немного прикусить", поэтому стоит следить за тем, что и кому говоришь.

Фото из Flickr/Christopher Neir