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Не секрет, что показатели ожирения постоянно растут. По мнению специалистов, причина в изменении темпа жизни, передают "Известия" со ссылкой на диетолога Лидию Ионову.

Стандартный рацион человека, проживающего в странах Европы и Америки, сейчас меняется коренным образом, говорит эксперт. Из-за ускорения ритма жизни люди перестают есть натуральные, цельные продукты, переключаясь на некачественные продукты быстрого приготовления, которые провоцируют ожирение. Реклама тоже толкает людей к необдуманным покупкам.

Ионова подчеркивает: "Такое количество сахара, которое потребляет современный человек, на протяжении всей истории не потреблялось. Такое количество дополнительных и животных жиров, мясо натуральное и переработанное (колбасы, сосиски), не потреблялось вообще никогда. Очень стрессовым и напряженным становится образ жизни. Детей мы водим в фастфуд и отмечаем там праздники, не задумываясь, что это совершенно ненормально и как это может повредить их здоровью".

Источник: meddaily.ru

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