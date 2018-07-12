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Американские кардиологи определили самый вредный продукт питания для тела человека. Как передает "МедикФорум", диетическая газировка с сахарозаменителем привлекла внимание врачей из Американской ассоциации сердца. Они говорят о том, что необходимо полностью исключить данный продукт из рациона. Диетическая газировка повышает риск возникновения инсульта и слабоумия.

В отчете кардиологов говорится: "Употребляя хотя бы одну баночку газировки "без сахара" в день, человек втрое увеличивает свой риск инсульта и в 2,9 раза повышает риск развития слабоумия". Известно, что в диетической газировке вместо сахара используют искусственные подсластители вроде аспартама. В теле данное соединение, к примеру, распадается на фенилаланин, аспарагиновую кислоту и метанол, токсичный для организма.

К тому же аспартам может накапливаться в головном мозге и вызывать аномальную активность нейронов. Вместе с другими веществами в составе диетических газированных напитков он дает большую токсическую нагрузку на печень и способствует аккумуляции токсичных веществ в желудочно-кишечном тракте. Плюс газированные напитки опасны за счет высокой кислотности, грозящей воспалением, преждевременным старением и разрушением тканей.

Источник: meddaily.ru

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