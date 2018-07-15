Сексуальную зависимость объявили расстройством психики (4)

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Наука | 15 июля 2018 года, 15:42

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила сексуальную зависимость психическим расстройством", - сообщает Daily Mail.

"Так называемое компульсивное расстройство сексуального поведения определяется как неспособность контролировать сильное сексуальное желание, в результате чего люди пренебрегают своим здоровьем, хотя зачастую не получают никакого удовольствия от интимной близости, говорится в докладе ВОЗ", - передает газета.

Для постановки диагноза пациенты должны не менее полугода страдать от нарушения и испытывать существенные переживания из-за своей зависимости, уточняется в статье.

По данным доктора Валери Вун из Королевского колледжа психиатров, в Великобритании сексуальной зависимостью страдают 2-4% населения. В США - 3-6%. Она прокомментировала: "Это поведение, как правило, скрывается как постыдное, и сексуально зависимые люди зачастую не заявляют о себе. Внесение в список ВОЗ - это отличный шаг для пациентов, поскольку это позволяет им осознать, что они сталкиваются с проблемой. Это выводит сексуальную зависимость из тени, и они могут обратиться за помощью в ее лечении".

Фото из Flickr/Dan Bennett

Источник: Newsru.com
Комментарии 4
Надо-бы наш ПИД2 часа назад
проверить и кое-кого внести в списки опасных для общества
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Саня1 час назад
Разве это плохо? Тем более"зачастую не получают удовольствия", но незачастую получают?
Готов время-от времени, излечивать пациенток. Обращайтесь. Утолю, так сказать, голод, в меру своих сил.
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Nitj1 час назад
Celibat, eto seksuaļnaja zavisimostj. Počemu tak? Potomu, čto otricateļnij reiting tože reiting.
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