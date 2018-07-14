Страны теряют триллионы долларов из-за безграмотных женщин (2)
Страны недополучают в среднем 15-30 трлн долларов в виде доходов от женского труда и упущенной возможности улучшить производительность труда, сообщается в докладе Всемирного банка. Всему виной — барьеры в образовании для девочек.
По данным исследования, женщины со средним образованием зарабатывают в два раза больше, чем необразованные. Однако около 89% девочек во всем мире имеют начальное образование, 77% — неполное среднее. В странах с низким уровнем доходов эти показатели равны 75% и 30% соответственно.
Всемирный банк провел исследование жизни женщин по шести аспектам и выяснил, что доступное образование для девочек приблизило бы мир к решению вопросов перенаселения, распространения ВИЧ, детского голода и смертности, ранних браков и насилия в семье.
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