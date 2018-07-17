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Люди, страдающие от хронической мигрени, склонны к тиннитусу (звону или шуму в ушах) и другим проблемам со слухом. К такому выводу пришли тайваньские специалисты. В их исследовании приняли участие 1056 человек, страдавших от мигрени, и 4224 человека, не сталкивавшихся с мигренью, пишет The Indian Express.

Исследование показало: риск развития нарушений слуха, особенно тиннитуса, оказался существенно больше у людей с мигренью. Распространенность нарушений слуха была выше в группе людей, страдавших от мигрени. Эти участники чаще сталкивались со звоном в ушах, нейросенсорной тугоухостью и внезапной потерей слуха. Вероятно, дело в том, что из-за приступов мигрени нарушается кровоснабжение слуховой системы.

Кстати, мигрень на генетическом уровне связана с синдромом дефицита внимания и гиперактивнсти (СДВГ), депрессией и синдромом Туретта. Это выяснили ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета.

Источник: meddaily.ru

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