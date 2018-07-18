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На первом месте оказался артишок. Он отличается высоким содержанием пищевых волокон и антиоксидантов, а также способностью активировать выработку желчи и нормализовать уровень холестерина. Плюс, артишок производит мочегонный эффект, являясь настоящим спасением от отеков, отмечает "Новости Mail.RU".

На втором месте - грейпфрут, известный малой калорийностью. Диетологи рекомендуют грейпфруты тем, кто хочет избежать переедания. К тому же, исследования показали, что грейпфрут может нормализовать уровень сахара в крови. В свою очередь, молочная сыворотка является прекрасным средством для ускорения обмена веществ и наращивания мышечной массы.

На четвертом месте в списке расположился зеленый чай. Пожалуй, это самый полезный напиток в мире. По словам специалистов, он показан для поддержания здоровья печени. Наконец, на пятом месте, находится кайенский перец, способный очищать сосуды и стимулировать кровообращение.

Источник: meddaily.ru

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