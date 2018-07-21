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Сотрудники Абердинского университета и Китайской академии наук доказали: углеводы не способствуют росту жировой массы. Это кардинально меняет представление о питании, способствующем ожирению, отмечает "Правда.RU".

Анализ показал, какие именно белки, жиры или углеводы способствую быстрому приросту объема жировой ткани. Ученые отталкивались от информации о 30 диетах, на которые подсаживали лабораторные мыши.

Различные группы мышей кормили по-разному в течение 3 месяцев. При пересчете на человеческую жизнь это равно 9 годам. За время эксперимента специалисты более 100000 раз взвешивали мышей. Оказалось, прирост жировой массы был связан только с чрезмерным потреблением жира.

А вот потребление сахара не влияло на увеличение массы тела. Совмещение жира и сахара давало такой же результат, что и при потреблении чистого жира. По словам ученых, жирные продукты особым образом влияют на мозг, вызывая усиленную тягу к калорийной пище.

Источник: meddaily.ru

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