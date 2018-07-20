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Запах кофе помогает эффективнее решать аналитические и математические задачи, от отмечает "Новости Mail.RU" со ссылкой на Технологический институт Стивенса. Этот вывод был сделан по итогам эксперимента с участием примерно 100 человек. Добровольцам предлагали решить десять примеров по алгебре.

При этом добровольцев разделили на две группы. В комнате, где решала задачи первая группа, пахло кофе. В помещении, где выполняла тест вторая группа, не было посторонних ароматов. В итоге с заданием лучше справлялась первая группа. Так как первая группа сам кофе не пила, ученые сделали вывод, что сработал аромат, а не кофеин в напитке.

Подкрепил выводы и опросник. Добровольцев просили ответить, как, по их мнению, различные запахи влияют на человеческую деятельность. Большинство ответило, что аромат кофе увеличивает продуктивность и энергичность.