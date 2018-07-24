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Люди, которые регулярно применяют такие средства, снижают свой личный риск развития рака кожи, передает Xinhua со ссылкой на Университет Сиднея. Было проведено исследование на примере лиц 18-40 лет, постоянно применяющих солнцезащитные средства. У них риск развития меланомы был снижен на 40% по сравнению с теми, кто редко использовал данные средства.

Риск рака в особенности повышается, если в юном возрасте человек получает солнечный ожог. И солнцезащитные средства могут реально изменить ситуацию. Как показали исследования, регулярно пользуются солнцезащитными средствами женщины, довольно молодые, с европейскими корнями и высоким уровнем образования. При этом кожи светлая и есть история солнечных ожогов. Реже пользовались такими средствами более взрослые мужчины, с не особо высоким уровнем образования, с темной кожей или просто лучше переносящей солнце.

К слову сказать, многие наносят солнцезащитный крем неправильно. В исследовании приняли участие 57 добровольцев. Участников попросили нанести солнцезащитный крем, но никаких других инструкций не давали. Затем ученые с помощью специальных камер выяснили, какие части лица не были покрыты кремом. Оказалось, в среднем добровольцы пропустили 9,5% от всего лица.

13,5% участников не нанесли крем на веки, а 77% - на область между внутренним углом глаза и переносицей. Специалисты подчеркивают: в 90% случаев базально-клеточная карцинома (наиболее распространенный вид рака кожи) поражает голову и шею. 5-10% от всех злокачественных опухолей кожи появляются на веках.

После рассказа о риске возникновения злокачественных новообразований на веках ситуация почти не улучшилась. Участники все равно оставили без защиты почти 8% лица. Эксперты советуют людям принимать дополнительные меры предосторожности, например, носить солнечные очки. Также специалисты рекомендуют использовать средства с солнцезащитным фактором не меньше 30 и руководствоваться инструкцией по нанесению. Кроме того, не стоит находиться на солнце с 11:00 до 15:00.

Источник: meddaily.ru

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