Ученые подтвердили важность использования солнцезащитных средств
Люди, которые регулярно применяют такие средства, снижают свой личный риск развития рака кожи, передает Xinhua со ссылкой на Университет Сиднея. Было проведено исследование на примере лиц 18-40 лет, постоянно применяющих солнцезащитные средства. У них риск развития меланомы был снижен на 40% по сравнению с теми, кто редко использовал данные средства.
Риск рака в особенности повышается, если в юном возрасте человек получает солнечный ожог. И солнцезащитные средства могут реально изменить ситуацию. Как показали исследования, регулярно пользуются солнцезащитными средствами женщины, довольно молодые, с европейскими корнями и высоким уровнем образования. При этом кожи светлая и есть история солнечных ожогов. Реже пользовались такими средствами более взрослые мужчины, с не особо высоким уровнем образования, с темной кожей или просто лучше переносящей солнце.
К слову сказать, многие наносят солнцезащитный крем неправильно. В исследовании приняли участие 57 добровольцев. Участников попросили нанести солнцезащитный крем, но никаких других инструкций не давали. Затем ученые с помощью специальных камер выяснили, какие части лица не были покрыты кремом. Оказалось, в среднем добровольцы пропустили 9,5% от всего лица.
13,5% участников не нанесли крем на веки, а 77% - на область между внутренним углом глаза и переносицей. Специалисты подчеркивают: в 90% случаев базально-клеточная карцинома (наиболее распространенный вид рака кожи) поражает голову и шею. 5-10% от всех злокачественных опухолей кожи появляются на веках.
После рассказа о риске возникновения злокачественных новообразований на веках ситуация почти не улучшилась. Участники все равно оставили без защиты почти 8% лица. Эксперты советуют людям принимать дополнительные меры предосторожности, например, носить солнечные очки. Также специалисты рекомендуют использовать средства с солнцезащитным фактором не меньше 30 и руководствоваться инструкцией по нанесению. Кроме того, не стоит находиться на солнце с 11:00 до 15:00.
Источник: meddaily.ru
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