Землю сегодня накроет магнитная буря
Сегодня Землю накроет магнитная буря. Она оценивается в первый уровень по пятибалльной шкале, отмечают в российской лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
Магнитное поле будет оставаться возбужденным до полудня.
Добавим, самая крупная магнитная буря в этом году была зафиксирована 20 апреля, а последняя наблюдалась 28 июня.
Ученые считают, что слабые и даже средние магнитные бури для людей протекают почти незаметно. Тем не менее, людям, которые хотели бы "перестраховаться", некоторые медики рекомендуют в подобные дни воздержаться от сильных физических и умственных нагрузок, а также постараться соблюдать диету, поскольку бури в первую очередь влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную систему. В частности, рекомендуется воздерживаться от жареного, мучного и прочей "тяжелой" пищи.
Фото: flickr.com/Domenico Briganti