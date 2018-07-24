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Сегодня Землю накроет магнитная буря. Она оценивается в первый уровень по пятибалльной шкале, отмечают в российской лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Магнитное поле будет оставаться возбужденным до полудня.

Добавим, самая крупная магнитная буря в этом году была зафиксирована 20 апреля, а последняя наблюдалась 28 июня.

Ученые считают, что слабые и даже средние магнитные бури для людей протекают почти незаметно. Тем не менее, людям, которые хотели бы "перестраховаться", некоторые медики рекомендуют в подобные дни воздержаться от сильных физических и умственных нагрузок, а также постараться соблюдать диету, поскольку бури в первую очередь влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную систему. В частности, рекомендуется воздерживаться от жареного, мучного и прочей "тяжелой" пищи.

Фото: flickr.com/Domenico Briganti