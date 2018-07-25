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Курение конопли или прием препаратов на основе растительного наркотика могут навредить мозгу и ухудшить память, предупреждает The Daily Mail. Эксперименты с мышами показали: длительное воздействие каннабиноидов опасно.

У грызунов, подвергавшихся воздействию наркотика, были трудности с запоминанием информации и ее воспроизведением в памяти (плохо различали новый и уже знакомый предмет). Наличие проблем подкрепили результаты сканирования мозга. Оказалось, конопля не давала "общаться" регионам, контролирующим память (гиппокампу и префронтальной коре головного мозга).

Причем, данные выводы актуальны и для тех, кто постоянно употребляет наркотик или проводит терапию с его применением, и для людей, употребляющих наркотик иногда в рекреационных целях. По словам ученых, помимо нарушения нейронной связи, растительный наркотик приводит к усыханию структур мозга, связанных с памятью. Преимущественно объем сокращается у гиппокампа.

Источник: meddaily.ru

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