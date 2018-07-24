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Плохое настроение помогает людям фокусировать внимание, адекватно распоряжаться временем и лучше расставлять приоритеты, передает The Daily Mail со ссылкой на Университет Ватерлоо. На самом деле, человек в хорошем настроении может хуже справляться с организационными задачами. Однако описанная особенность актуальна только для экстравертов. Интроверты, напротив, в плохом настроении не могут эффективно функционировать.

Есть понятие эмоциональной реактивности. Это чувствительность, сила и продолжительность эмоциональных реакций, связанных с настроением человека. И все это влияет на способность выполнять задания. Был проведен эксперимент с добровольцами, которых разбили на группы в зависимости от степени реактивности - высокой и низкой. В первой группе были люди (экстраверты) с быстрыми, мощными эмоциональными реакциями, во второй (интроверты) - более спокойные индивиды.

Первая группа лучше справлялась с функциональными тестами, когда ее члены пребывали в плохом настроении. А вот вторая группа демонстрировала обратный эффект негативного настроения. Разницу в эмоциональной реактивности можно прочувствовать с самого детства, говорят специалисты.

Источник: meddaily.ru

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