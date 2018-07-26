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Глобальные изменения температуры могут негативно отразиться на психическом состоянии человечества, предупреждают ученые из Стэнфордского университета. Как передает CNN, аномально высокие температуры в течение года могут также привести к повышению показателей самоубийств. На самом деле, температура - один из самых значимых факторов риска суицида.

Ученые сделали этот вывод, проанализировав статистику самоубийств в США и Мексике. Ее сравнили с информацией о температурных изменениях за несколько лет. Итак, повышение месячной температуры на 1 градус по Цельсию давало рост показателей самоубийств в США с 1968 по 2004 год на 0,68% и на 2,1% - в Мексике с 1990 по 2010 год.

Ученые подсчитали: к 2050 году изменения климата могут дать дополнительные 14020 случаев суицида в США и 7460 случаев - в Мексике. Кстати, месячная температура также была связана с депрессивными постами в соцсетях (встречались словосочетания "в депрессии", "одинокий", "о самоубийстве").

На основе 622 миллионов постов в Twitter ученые установили, что рост температуры на один градус увеличивал вероятность появления депрессивных словосочетаний на 0,79%. Ученые говорят о том, что важные элементы химии мозга, включая нейропередатчики, требуются и для поддержания психического здоровья, и для регулирования температуры тела. Возможно, они лежат в основе выявленной связи.

Источник: meddaily.ru

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