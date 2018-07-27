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Сотрудники Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона установили: куркумин (соединение из куркумы) позволяет вылечить глаукому на ранней стадии развития, передает "Lenta.RU". Секрет в уникальной системе доставки соединения, способное защитить нервные клетки в сетчатке глаза от повреждений.

Речь идет о наночастицах с куркумином, связанным с безопасным для человека поверхностно-активным веществом и стабилизатором. Такое сочетание позволяет получить глазные капли со стабильной версией соединения. Предложенный метод доставки увеличивает растворимость куркумина в 400000 раз, а сам куркумин локализуется в глазных тканях, а не разносится с кровотоком по всему телу.

Как показали эксперименты с мышами, использование капель в течение трех недель уменьшало скорости дегенерации сетчатки, и это без побочных эффектов.

Источник: meddaily.ru

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download