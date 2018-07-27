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Как отмечает Live Science, согласно официальной точке зрения, человек не может иметь воспоминание, относящееся к возрасту младше двух лет. Несмотря на это, почти 40% человек заявляют, что помнят себя чуть ли не с рождения (львиная доля воспоминаний приходится на 9-12 месяцев).

Данный возрастной период относится к довербальной стадии, когда способность формировать воспоминания еще просто не развилась. Таковы выводы по итогам опроса более 6000 человек в возрасте от 11 до 100 лет. Добровольцев просили описать, каково было их первое воспоминание о жизни. Многие были убеждены, что помнят себя с самого юного возраста.

И это оказались сфабрикованные воспоминания. Некоторые из них, показал анализ, опираются на отпечатавшиеся в памяти фрагменты ранее полученного опыта. К первому воспоминанию о мире они не имеют никакого отношения. Причем, воспоминания могут быть настолько жестко вписаны в сознание, что человек будет просто отказываться признавать недостоверность воспоминаний.

Источник: meddaily.ru

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download