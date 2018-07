Наука |

Самое продолжительное лунное затмение из всех, которые уже прошли или еще пройдут в XXI веке, завершилось. Оно началось 27 июля, в 21.24 по латвийскому времени, а его полная фаза прошла с 22.30 до 00.13.

В этот раз затмение совпало с великим противостоянием Марса с Солнцем. Красная планета максимально приблизилась к Земле и обогнала в блеске Юпитер.

Так называемая "кровавая Луна" стала лидером соцсетей. Как жители Латвии, так и люди из других стран мира активно делились снимками лунного затмения. "Кровавую Луну" также попытался поймать портал Mixnews.lv.

"На самом деле красиво. Это стоило увидеть", - пишет пользователь Yasmina.

"Да, это маленькая точечка – Луна", - написала пользователь Baiba Bicēna.

"В Тукумсе сначала все небо затянуло облаками, однако хотя бы конечную фазу затмения удалось увидеть", - написала Sintija Valucka.

"28 июля, на часах 00:24. Луна выходит из затмения. Допускаю, что уже опубликованы более удачные фотографии, однако вот моя попытка запечатлеть конечную фазу затмения", - написал частнопрактикующий священник Валтерс Коралис.

Также некоторые латвийцы жаловались, что из-за облаков не смогли увидеть Луну.

"Эх, прождал целый час в надежде сфотографировать затмение, но не получилось – одни облака", - пишет пользователь из Гарциемса Māris Greidāns‏.

"27 июля, Колка, 26 градусов тепла. Луны нет. Проклятые облака", - написала пользователь Ilze Znotiņa.

Снимками "кровавой Луны" активно делились также жители России. Затмение можно было наблюдать со всей территории РФ, даже на Дальнем Востоке оно было заметно, но уже под утро. Лучше всего лунное затмение просматривалось на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале.

В целом за космическим спектаклем наблюдали жители Европы, Азии, Австралии и Южной Америки. Затмение показалось также и в Антарктиде, однако в небе над самыми северными частями Сибири и над Северной Америкой это явление не проявилось.

#EclipseLunar From the beginning to end. This is beautiful pic.twitter.com/Ki9DRGxUtr

The longest Blood Moon in this century. I'm glad to have lived and witness it in my lifetime! #EclipseLunar pic.twitter.com/J8q1UIJdQp