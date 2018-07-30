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У людей, регулярно использующих вейпы, содержащие никотин, повышен рак ротовой полости, заявляют ученые из Международной ассоциации стоматологов, сообщает "Новости Mail.RU". Риск почти такой же, как при курении обычных сигарет. Проблема заключается именно в никотине - неважно, в какой форме он поступает в организм. Причем, при употреблении вейпа в тело поступает иногда даже больше канцерогенов, чем при курении сигареты.

В рамках проведенного исследования ученые забирали образцы мочи и крови примерно у 1500 добровольцев, продолжающих или уже бросивших курить. Анализ образцов показал: больше всего канцерогенов, грозящих развитием рака легких, пищевода и ротовой полости, было в материалах обычных курильщиков. Однако у тех, кто использовал вейпы, были почти идентичные показатели.

В частности, у них содержалось почти столько же нитрозонорникотина, вызывающего рак пищевода и ротовой полости. При этом известно, что вейпы делают сосуды более ломкими, грозя серьезными проблемами с сердцем. К тому же, вейпы не помогают бороться с табачной зависимостью, как заявлялось изначально производителями. Напротив, они толкают многих к сигаретам.

Источник: meddaily.ru

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