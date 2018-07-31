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Не секрет, что качество и количество пищи, съеденной на ужин, может влиять на ночной сон. Недавно диетологи открыли один супер-продукт, который способен обеспечить организму полноценный восьмичасовой отдых – это яйца, сообщает Daily Mail.

По словам специалиста в этой области Шэрон Натоли, яйца способствуют выработке мелатонина – гормона, регулирующего суточные ритмы и вызывающего чувство сонливости.

Кроме того, они содержат триптофан. Доказано, что эта аминокислота улучшает сон, а также снижает тревожность и вспыльчивость человека.

Яйца богаты витаминами группы В, включая В12, В5, биотин, тиамин, рибофлавин и селен. Они обеспечивают здоровье кожи, волос и ногтей, а также обладают противораковыми свойствами.

Радость вегетарианца

Диетолог отметила, что яйца не только улучшают сон, но и препятствуют набору веса, замедляют процессы старения, даже снижают уровень стресса. Для достижения нужного эффекта рекомендуется употреблять две штуки в день

Что касается завтрака, то эксперты советуют делать упор на продукты с высоким содержанием белка – они обеспечивают длительное чувство насыщения, и в течение дня уже не хочется перехватить булочку или шоколадку.

Ранее эксперты назвали десять самых популярных видов кулинарных масел, от подсолнечного до масла грецкого ореха, и рассказали, какими достоинствами и недостатками обладает каждое из них.

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