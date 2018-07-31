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При умеренном потреблении данного алкогольного напитка можно укрепить здоровье, говорят специалисты. Дело в том, что в состав шампанского входят различные полезные вещества, включая фенольную кислоту, передает "Vlad Time".

Игристое вино способно усилить иммунную защиту организма, повысить качество памяти и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. В частности, названная фенольная кислота позитивно влияет на нейроны головного мозга. Это, в свою очередь, улучшает навыки пространственного ориентирования, восприятия запахов и звуков.

Таким образом, регулярное употребление шампанского в умеренных дозах служит профилактическим средством, препятствующим развитию деменции. Также игристое вино стимулирует производство окиси азота в крови. Это укрепляет стенки сосудов и снижает давление. В целом же шампанское усиливает кровоток, снижает риск образования тромбов и развития инфарктов.

Источник: meddaily.ru

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