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Женщины, регулярно посещающие салон красоты с целью окрашивания волос, подвергают себя смертельному риску. Как показали исследования Госпиталя Принцессы Грейс, передает "VladTime", есть связь между частым окрашиванием волос и развитием рака молочных желез.

Было доказано: риск повышается минимум на 14%, если женщина красится шесть раз в год. Вероятность развития рака увеличивается из-за опасных веществ, входящих в состав красок для волос. Кожа головы поглощает эти вещества. Так происходит накопление канцерогенов в организме.

Потенциальным канцерогеном также признана гигиеническая помада. Крупная французская организация по защите интересов потребителей Que Choisir заказала исследование качества гигиенической помады. Оказалось, 50% опытных образцов содержит отравляющие вещества.

В общей сложности в рамках исследования был приобретен 21 образец бальзамов для губ разных фирм, в том числе крупных косметических брендов. И в итоге в 10 из них содержались канцерогенные вещества. К примеру, в некоторых образцах нашли минеральные масла с насыщенными углеводородами, которые при попадании в организм могут вызывать воспаление в лимфоузлах и печени. В составе бальзама для губ эти вещества особенно опасны, ведь есть риск проглатывания, слизывания помады.

Источник: meddaily.ru

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