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Исследователи Университета Саутгемптона «раскрыли» многолетнюю тайну Бермудского треугольника — эта загадка унесла уже более тысячи жизней только за последние 100 лет.

Ученые предположили, что причина массовой гибели кораблей кроется в 100-футовых океанических «волнах-убийцах», бушующих в Бермудском треугольнике.

При этом впервые такие волны были обнаружены в 1997 году. Они, по словам ученых, могут появляться из ниоткуда и имеют разрушительную силу, способную потопить даже самые большие суда.

Для проверки своей теории исследователи создали модель USS Cyclops — огромного судна, которое исчезло в Бермудском треугольнике еще в 1918 году. На борту корабля находились 300 человек.

Благодаря моделированию в лаборатории ученые сумели продемонстрировать эффект «взрывающейся волны», которая и могла погубить суда, сообщает портал Sailingscuttlebutt.

Как отметил доктор Саймон Боксолл, в Атлантине зачастую проходят три массивных шторма, которые сходятся с разных направлений — то есть представляют собой прекрасные условия для волн-изгоев, способных «поглощать» огромные суда.