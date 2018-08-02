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Более чем в половине случаев беременность заканчивается выкидышем, выяснили американские ученые из Калифорнийского университета. Данные были опубликованы на сервисе препринтов bioRxiv.

По разным данным, выкидыш случается у 10-20% беременных. Однако статистика в таких случаях учитывает лишь те беременности, о которых было известно женщине. В медицине существует понятие биохимической беременности — то есть той, которую можно определить только по изменению уровня гормонов в крови. Выкидыши во время нее происходят нередко, их причиной могут стать как нежизнеспособность эмбриона, так и стресс или чрезмерные физические нагрузки женщины. Менструация после такого выкидыша приходит в срок и может быть разве что более болезненной или с более обильными выделениями. Однако на мысли о возможной прервавшейся беременности это не наталкивает.

Основываясь на данных о выкидышах и успешных беременностях при ЭКО, когда регистрируются даже самые ранние изменения в уровнях гормонов, исследователи установили, что более чем в половине случаев у эмбриона наблюдались отклонения в количестве хромосом, что и становилось причиной самопроизвольного прерывания беременности.

Исследователи подсчитали, что, например, в Дании на 1,7 родов приходится 2,1 выкидыша. В XIX веке в США, когда у женщин не было доступа к контрацепции и возможности контроля рождаемости, на 8 рожденных детей приходилось 16,8 выкидышей.

"Выкидыш — наиболее частый результат оплодотворения. Это естественная и неизбежная часть человеческого размножения", — заключают авторы работы.

Фото из Flickr/Pablo Gonzalez