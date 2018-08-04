Наука |

Ученые из Канады и Египта придумали, как защитить посуду от бактерий, способных вызвать пищевое отравление, сообщает "Новости Mail.RU". Оказывается, обработка пищевыми жирами сокращает число бактерий на поверхности емкостей из нержавеющей стали.

Известно: по мере использования на поверхности стальной посуды образуются неровности, на которых легко удерживаются устойчивые бактериальные пленки. Следовательно, чем больше неровностей, тем труднее избавиться от бактерий с помощью чистящих средств.

В свою очередь, пищевые жиры способны надежно изолировать содержимое емкости от поверхности нержавеющей стали и в тысячу раз сократить число бактерий, живущих на стенках посуды. Обработанные жирами поверхности легче очищать, а их антибактериальный эффект сохраняется даже после чистки агрессивными абразивными детергентами.

Источник: meddaily.ru

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download